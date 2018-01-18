Снят запрет на нахождение на льду некоторых рижских водоемов
С четверга, 18 января, снят запрет на нахождение на льду отдельных водоемов административной территории Риги. Но с учетом того, что лед недостаточно прочный, по-прежнему запрещено находиться на некоторых водоемах или их определенных участках.
На данный момент запрет снят на озерах Бабелите, Гайльэзера, Дамбьяпурва, прудах Кенгарагса, Мазюмправского поместья, Болдерайском карьере, водоемах в парке Узварас, парке Аркадияс, Виестурдарзсе и парке Владимира Кудояра.
Также запрет снят:
на льду озера Юглас (запрещено находиться на льду дальше чем 100 метров от береговой линии и дальше 500 метров от притока и истока реки Юглас);
на льду Кишэзерса (запрещено находиться на расстоянии 1000 метров от притока реки Юглас, на расстоянии 200 метров от истока реки Лангас, на расстоянии 200 метров от источника у улицы Эзермалас, 8а, а также на участке от Милгравского моста до улицы Зушу, 39 - 600 метров от береговой линии);
на льду пруда Марас (запрещено находиться на льду на расстоянии 500 метров от притока Марупите и на расстоянии метров от перекрестка улиц Ф. Бривземниека и О. Вациеша);
на участке реки Юглас от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;
на участке Вецдаугавы от улицы Аудупес, 3В до улицы Велаву, 28;
на участке Даугавы между улицами Краста до полуострова Грапью;
на участке Биекеньгрависа от Мукусалас, 76, до Маза Баускас, 28а;
на участке канала Зундас между от улицей Гипшу до улицы Роньсалас и на участке Агенскалнского залива на участке от Ранька дамбис до Баласта дамбис, 7;
на участке между дамбой АВ и улицей Кугю (дополнительно на льду Агенскалснкого залива запрещено находиться на льду на расстоянии 50 метров от притока реки Марупите и на расстоянии 70 метров от притока канала Зундас).
Напоминаем, что лед никогда не бывает на 100% безопасным, и жители должны быть внимательны в любом случае.
Фото: Flickr