Общество |

С четверга, 18 января, снят запрет на нахождение на льду отдельных водоемов административной территории Риги. Но с учетом того, что лед недостаточно прочный, по-прежнему запрещено находиться на некоторых водоемах или их определенных участках.

На данный момент запрет снят на озерах Бабелите, Гайльэзера, Дамбьяпурва, прудах Кенгарагса, Мазюмправского поместья, Болдерайском карьере, водоемах в парке Узварас, парке Аркадияс, Виестурдарзсе и парке Владимира Кудояра.

Также запрет снят:

на льду озера Юглас (запрещено находиться на льду дальше чем 100 метров от береговой линии и дальше 500 метров от притока и истока реки Юглас);

на льду Кишэзерса (запрещено находиться на расстоянии 1000 метров от притока реки Юглас, на расстоянии 200 метров от истока реки Лангас, на расстоянии 200 метров от источника у улицы Эзермалас, 8а, а также на участке от Милгравского моста до улицы Зушу, 39 - 600 метров от береговой линии);

на льду пруда Марас (запрещено находиться на льду на расстоянии 500 метров от притока Марупите и на расстоянии метров от перекрестка улиц Ф. Бривземниека и О. Вациеша);

на участке реки Юглас от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;

на участке Вецдаугавы от улицы Аудупес, 3В до улицы Велаву, 28;

на участке Даугавы между улицами Краста до полуострова Грапью;

на участке Биекеньгрависа от Мукусалас, 76, до Маза Баускас, 28а;

на участке канала Зундас между от улицей Гипшу до улицы Роньсалас и на участке Агенскалнского залива на участке от Ранька дамбис до Баласта дамбис, 7;

на участке между дамбой АВ и улицей Кугю (дополнительно на льду Агенскалснкого залива запрещено находиться на льду на расстоянии 50 метров от притока реки Марупите и на расстоянии 70 метров от притока канала Зундас).

Напоминаем, что лед никогда не бывает на 100% безопасным, и жители должны быть внимательны в любом случае.

Фото: Flickr