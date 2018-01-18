В честь столетия Латвии открыли "Почетные ворота"
Общество | 18 января 2018 года, 20:03
В четверг, 18 января, открыли художественный объект городской среды "Почетные ворота" (Goda vārti), посвященные юбилею государства.
Объект городской среды "Почетные ворота" на пересечении бульвара Бривибас и улицы Элизабетес – это подарок Риги к юбилею Латвии. Он создан как виртуальный памятник – посвящение времени, людям, чувствам, событиям и истории.
Объект представляет собой концептуально новый городской дизайн, который с помощью современных технологий позволяет сохранить статус памятника в неактивном состоянии и регулярно меняться.
Фото: Riga.lv