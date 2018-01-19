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Рижская муниципальная полиция напоминает, что в условиях сильного снегопада, в соответствии с нормативными актами домовладельцы или обслуживающие предприятия должны обеспечить уборку снега и льда с крыш и тротуаров. В противном случае возможны наказания, а если пострадают пешеходы – даже судебные разбирательства.

Часто причиной травм зимой является не нерадивость пешеходов, а халатность со стороны домовладельцев и домоуправлений. Обязательные правила содержания территорий города говорят о том, что площади недвижимого имущества и прилегающих территорий общественного пользования – пешеходные тротуары, за исключением остановок общественного транспорта, канав, газонов по краям проезжей части, должны быть очищены от снега и обработаны противоскользящими материалами каждый день до 8 утра. В то же время запрещено создавать сугробы ближе, чем в пяти метрах от пешеходных переходов и перекрестков, а также вокруг деревьев.

В нормативных актах предусматривается, что за несоблюдение правил по уборке крыш и тротуаров от снега и льда, физическим лицам могут наложить штраф в размере до 350 евро, юридическом – до 1400 евро. Следует отметить, что составленные протоколы могут служить основанием для возможного возмещения ущерба через суд, если действия нарушителя стали причиной травм или порчи имущества.

В прошлом сезоне Рижская муниципальная полиция завела 432 дела об административном нарушении по факту неочищенных от снега и льда тротуаров, крыш, балконов, лоджий и др. В 68 случаях неочищенные тротуары стали причиной травм жителей, а в 72 случаях – падающие сосульки или снег причинили ущерб автомобилям.