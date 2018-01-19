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Вечером 18 января в Национальной библиотеке была открыта "Полка Народных книг". Таким образом Латвия приступила к празднованию своего столетия.

Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.

"В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство", - заявил Вейонис.

Президент подарил "Полке Народных книг" написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму "Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии".

Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу "Январская хроника" и "Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto".

Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес "Золотые сказки", а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя "Теперь я знаю только себя".

Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.