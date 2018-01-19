Вейонис: теперь мы примкнули к старейшим свободным нациям! (22)

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Общество | 19 января 2018 года, 07:08

Вечером 18 января в Национальной библиотеке была открыта "Полка Народных книг". Таким образом Латвия приступила к празднованию своего столетия.

Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.

"В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство", - заявил Вейонис.

Президент подарил "Полке Народных книг" написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму "Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии".

Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу "Январская хроника" и "Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto".

Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес "Золотые сказки", а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя "Теперь я знаю только себя".

Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.

Комментарии 22
вова2 часа назад
То что есть своё государство -это хорошо.
Но вот "несмотря ни на что" немного пугает ,нужно смотря и думая о государстве ,а не о том как набить карманы и угождать многим , даже вопреки интересов этого государства.
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Не может быть1 час назад
Как не крути, как не считай все-равно 100 лет не получается. От одной оккупации до другой, от перехода с одного подчинения к другому, смена властей плюс собственные амбиции и глупость....Ну никак, а вот украсть деньжат под шумок- вот это вполне реально. Сейчас и без всяких праздников воруют по-черному.
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что 1 час назад
за чушь!? Какая старейшая нация? Письменность у этой нации появилась только в конце 18 века, на 50 лет раньше, чем чукчей
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