Вейонис: теперь мы примкнули к старейшим свободным нациям! (22)
Вечером 18 января в Национальной библиотеке была открыта "Полка Народных книг". Таким образом Латвия приступила к празднованию своего столетия.
Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.
"В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство", - заявил Вейонис.
Президент подарил "Полке Народных книг" написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму "Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии".
Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу "Январская хроника" и "Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto".
Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес "Золотые сказки", а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя "Теперь я знаю только себя".
Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.
Но вот "несмотря ни на что" немного пугает ,нужно смотря и думая о государстве ,а не о том как набить карманы и угождать многим , даже вопреки интересов этого государства.