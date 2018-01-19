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19 января 2018 года в 13:00 в Риге на Набережной 11 ноября напротив скульптуры Большого Кристапа по благословению Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии состоится чин Великого освящения воды в реке Даугаве.

После после чина Великого освящения воды до 17 часов все желающие смогут окунуться в Даугаву. Для удобства верующих возле купели будут установлены раздевалки, а окунувшихся встретят горячим чаем.

Чин проводится в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.