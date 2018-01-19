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Знаменитая рижская развалина на улице Марияс начала крениться. Искривление фасада здания уже можно заметить невооруженным глазом, но чтобы подтвердить или опровергнуть эти опасения программа Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером" обратилась к специалистам. Результаты замеров пугают.

В октябре прошлого года с дома уже падали фрагменты фасада. Тогда здание одели в леса и установили тоннели для пешеходов. Но то, что здание наклонено стало заметно сравнительно недавно. По просьбе латвийского телевидения, специалисты провели измерения. И результаты лишь подтвердили то, что едва заметно невооружённым глазом.

"На уровне между 3 и 4 этажом стена выгибается наружу по улице Марияс на 6 см, и по улице Элизабетес на 8 см. По Марияс после этого она более менее вертикальна, отклонение 3 мм, по улице Элизабетес полтора см внутрь дома", - о результатах измерений рассказывает геодезист Максим Поломошнов.

Максим имеет примерно тридцатилетний опыт работы, но таких отклонений от нормы раньше не видел: "Когда мы замеряем новые дома, в общем-то, такие отклонения у строителей недопустимы".

В какой момент фасад здания на Марияс, 6 начал искривляться — сказать невозможно. Все последние годы постройка стояла обтянутая декоративной сетью. Прогрессирует ли дефект — также не ясно.

Осенью в рижскую стройуправу хозяева здания представили проект частичной реновации постройки. Стоимость проекта — полмиллиона. Кроме реставрации фасада в эту сумму входит установка временной крыши и окон. Но дождётся ли дом реновации? В департаменте имущества рижской думы ответить на этот вопрос не сумели.

"Один из хозяев сейчас осуществляет инженерно-технический осмотр здания, который закончится в январе 2018 года. Результаты осмотра технического состояния здания, в том числе фундамента и конструкций несущих стен, будут опубликованы после получения", - подытоживает представитель департамента имущества Байба Гайлите.

Официально результаты осмотра должны быть известны в феврале, а пока, по мнению, Максима Поломошнова, здание лучше обходить стороной: "Да, конечно. Здесь довольно оживленное место и дом этот давно стоит разрушенный. Я точно знаю, если дома долго стоят пустые они начинают очень быстро разрушаться. И если оно упадет, жертв может быть много".

Здание на улице Марияс 6 в Риге проектировал Константин Пекшенс — один из первых профессиональных архитекторов Латвии. Построили его 114 лет назад. И сейчас пятиэтажка является памятником архитектуры, но чаще ее называют развалиной. Она имеет и соответствующий статус. Владельцам здания из-за его плохого технического состояния уже несколько лет приходится платить повышенный налог на недвижимость. А именно 17 203 евро в год.

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