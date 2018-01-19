LTV7: развалина на Марияс начала крениться (1)
Знаменитая рижская развалина на улице Марияс начала крениться. Искривление фасада здания уже можно заметить невооруженным глазом, но чтобы подтвердить или опровергнуть эти опасения программа Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером" обратилась к специалистам. Результаты замеров пугают.
В октябре прошлого года с дома уже падали фрагменты фасада. Тогда здание одели в леса и установили тоннели для пешеходов. Но то, что здание наклонено стало заметно сравнительно недавно. По просьбе латвийского телевидения, специалисты провели измерения. И результаты лишь подтвердили то, что едва заметно невооружённым глазом.
"На уровне между 3 и 4 этажом стена выгибается наружу по улице Марияс на 6 см, и по улице Элизабетес на 8 см. По Марияс после этого она более менее вертикальна, отклонение 3 мм, по улице Элизабетес полтора см внутрь дома", - о результатах измерений рассказывает геодезист Максим Поломошнов.
Максим имеет примерно тридцатилетний опыт работы, но таких отклонений от нормы раньше не видел: "Когда мы замеряем новые дома, в общем-то, такие отклонения у строителей недопустимы".
В какой момент фасад здания на Марияс, 6 начал искривляться — сказать невозможно. Все последние годы постройка стояла обтянутая декоративной сетью. Прогрессирует ли дефект — также не ясно.
Осенью в рижскую стройуправу хозяева здания представили проект частичной реновации постройки. Стоимость проекта — полмиллиона. Кроме реставрации фасада в эту сумму входит установка временной крыши и окон. Но дождётся ли дом реновации? В департаменте имущества рижской думы ответить на этот вопрос не сумели.
"Один из хозяев сейчас осуществляет инженерно-технический осмотр здания, который закончится в январе 2018 года. Результаты осмотра технического состояния здания, в том числе фундамента и конструкций несущих стен, будут опубликованы после получения", - подытоживает представитель департамента имущества Байба Гайлите.
Официально результаты осмотра должны быть известны в феврале, а пока, по мнению, Максима Поломошнова, здание лучше обходить стороной: "Да, конечно. Здесь довольно оживленное место и дом этот давно стоит разрушенный. Я точно знаю, если дома долго стоят пустые они начинают очень быстро разрушаться. И если оно упадет, жертв может быть много".
Здание на улице Марияс 6 в Риге проектировал Константин Пекшенс — один из первых профессиональных архитекторов Латвии. Построили его 114 лет назад. И сейчас пятиэтажка является памятником архитектуры, но чаще ее называют развалиной. Она имеет и соответствующий статус. Владельцам здания из-за его плохого технического состояния уже несколько лет приходится платить повышенный налог на недвижимость. А именно 17 203 евро в год.
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