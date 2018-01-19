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Несмотря на то, что в конце прошлого года Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что начало обучения в школе с шестилетнего возраста планируется ввести на год позже – с учебного года 2019/2020, сбор голосов на платформе общественных инициатив manabalss.lv продолжается. На сегодняшний день под инициативой подписались 9 тысяч человек.

Целый ряд неправительственных организаций и профессионалов в сфере образования в течение длительного времени старались содействовать улучшению образовательной политики, подавая предложения и идеи, однако в который раз столкнулись с отказом со стороны МОН, говорят авторы инициативы.

Министерство отклонило возражения в отношении того, что включение в закон минимально допустимого количества учащихся в классных группах является недопустимым, поскольку противоречит закрепленному в Конституции праву на получение образования. Министерство также не ответило на просьбу дать определение качественным показателем получаемого образования, которые будут учитываться при принятии решения об открытии классов, и т.п.

"Возникает ощущение, что МОН только делает вид, что прислушивается к нашему мнению, хотя на самом деле оно не учитывается. Проведено бесчисленное количество заседаний, на которых мы представляли исследования, предложения и аргументировали свои мнения, однако, все напрасно – караван продолжает идти. И этот год начинается с очередного отклонения предложенных профессионалами поправок. Поэтому, мы считаем нужным продолжать сбор подписей, чтобы подать инициативу в Сейм. И мы очень надеемся, что нас услышат! Еще необходимо собрать неполную тысячу подписей, поэтому мы призываем каждого, кто хочет поддержать существующий порядок, оставить свою подпись ЗДЕСЬ", - говорят авторы инициативы.

Они призывают учитывать, что "реформа шестилеток" - это история не только про образование, поскольку, чем младше ребенок, тем больше необходимо оценивать социальный аспект и вопросы безопасности.

Эксперты уже выразили мнение, что, если шестилетки пойдут в школу, возрастут риски для безопасности детей, например, риск дорожно-транспортных происшествий. У всех нас свежи в памяти случаи, когда маленьких детей высаживали из общественного транспорта, поскольку у них не было э-талона, или он сломался, поэтому мы должны задуматься о том, действительно ли нам необходимо способствовать попаданию шестилеток в такие ситуации.