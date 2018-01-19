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Находящийся в Латвии аутсорсер информационных технологий и презентации игр Evolution Gaming в этом году планирует привлечь около 1 600 новых работников, в основном - ведущих игр. Для привлечения работников Evolution Gaming начал амбициозную кампанию - первое оплачиваемое рабочее интервью в Латвии, пишет rus.db.lv.

"Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам отнеслись серьезно, поэтому в конце рабочего интервью в качестве благодарности за выделенное на интервью время они получат 30 евро. Оплаченное рабочее интервью будет для первых 350 кандидатов. Мы считаем это хорошим вложением, чтобы мотивировать молодежь прийти к нам на работу", -рассказала представитель компании Елена Аношина.

На сегодняшний день в компании работает более 3 000 человек, а в прошлом году предприятие получило номинацию "TOP 500 Работодатель с наибольшим ростом числа работников в 2016 году.

Фото: pixabay.com