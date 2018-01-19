Минфин пояснил, на что уходят деньги латвийцев (9)
Общество | 19 января 2018 года, 17:21
Министерство финансов подготовило изображение, на котором детально пояснено, на какие цели распределяются деньги налогоплательщиков Латвии, пишет портал Nra.lv.
В пример приведен один евро и его разделение в качестве налога на различные сферы.
Абсолютно лживая таблица, и такой же тупой отмаз. Знаем, куда реально уходят денежки.
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К вам в карман. ..Что мы идиоты
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А НЕ УКАЗАНО ГДЕ ПРЕМИИ МИНЮСТУ И ДРУГИМ ЧИНОВНИКАМ, ТАК ЧТО ЕЩЕ ОДИН ЕВРО НАДО ДОБАВИТЬ
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