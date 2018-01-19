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Большинство жителей Латвии считает себя патриотами страны, свидетельствует совместный опрос LNT и Kantar TNS.

Как пишет Skaties.lv, 75% респондентов считает себя патриотами, а 18% себя к таковым не относят.

На вопрос о том, что свидетельствует о том, что люди являются патриотами, большинство отвечало, что гордятся тем, что живут в Латвии. 30% отметили, что гордятся быть гражданами Латвии, а еще 30% - что им очень важны международные спортивные достижения Латвии.

Реже латвийцы отвечали, что им важны достижения Латвии в культуре.

Напомним, в программу празднования 100-летия Латвии включено около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других. Кроме того, разработан масштабный план по развитию и реновации инфраструктуры, результаты которого будут служить еще в течение многих лет и после торжества.