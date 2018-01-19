Большинство латвийцев считает себя патриотами (+ОПРОС) (21)

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Общество | 19 января 2018 года, 13:51

Большинство жителей Латвии считает себя патриотами страны, свидетельствует совместный опрос LNT и Kantar TNS.

Как пишет Skaties.lv, 75% респондентов считает себя патриотами, а 18% себя к таковым не относят.

На вопрос о том, что свидетельствует о том, что люди являются патриотами, большинство отвечало, что гордятся тем, что живут в Латвии. 30% отметили, что гордятся быть гражданами Латвии, а еще 30% - что им очень важны международные спортивные достижения Латвии.

Реже латвийцы отвечали, что им важны достижения Латвии в культуре.

Напомним, в программу празднования 100-летия Латвии включено около ста проектов и мероприятий, которые будут реализованы в период с 2017 по 2021 год в сферах культуры, образования, спорта, строительства, туризма и других. Кроме того, разработан масштабный план по развитию и реновации инфраструктуры, результаты которого будут служить еще в течение многих лет и после торжества.

Комментарии 21
Кирилл 1 час назад
Эти патриоты прицепят ленточки и сними покупают польское сливочное масло, а смотря на местное ругаются русским матом на цены.
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RusLv1 час назад
- Мне тоже звонили задавали вопрос про патриотизм ,я попросил :Lūdzu, runājiet krieviski, es slikti saprotu latviski....
Почему то на том конце сразу положили трубку !
И у меня патриотизм сразу пропал .
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КиШ1 час назад
В любом корпоративном фашистском строе, патриотизм это главная тема, потому что как иначе заставить людей жить в несправедливосте, с промытыми мозгами. ЕБАТЬ ЕСЛИ Я НАТЯНУ ЭТУ ЛЕНТОЧКУ, МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ? НЕТ. Лучше будут жить только те кто продаёт эти ленточки и говорит, что надо затянуть пояса, "враг" у ворот.
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