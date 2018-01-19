Лидер Нацблока: я помню, как латышский язык называли "собачьим" (47)

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Общество | 19 января 2018 года, 15:15

Латвийский народ должен быть как дерево с глубокими корнями, а не бревном без прошлого и будущего. Такое мнение в интервью Latvijas Āvize выразил лидер Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

"Я очень надеюсь и молю Бога, чтобы в этом столетии нашему народу не пришлось пережить тех страданий, которые мы перенесли в прошлом. Однако никто не знает, как будет развиваться мир. Например, никто не может сказать, какие профессии будут востребованы через двадцать лет. Поэтому сегодня система образования очень важна для детей и молодежи, чтобы приобрести универсальные навыки, которые будут им полезны в будущем. Шторму будет легче противостоять, если под ногами прочный фундамент", - сказал Дзинтарс.

По словам политика, современной молодежи сейчас сложно понять и осознать, чего стоит свобода.

"В советское время я был маленьким. Например, я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом. Конечно, в шесть лет я не был политологом, но довольно хорошо понимал, что латыши не являются хозяевами на своей земле, а наш язык называли "собачьим языком"," - поделился воспоминаниями депутат.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 47
546783 часа назад
Чего ж так перевирать-то. На все руководящие должности ставили нацкадры. Да, учителей латышского не хватало в русских школах. Но, между прочим, в СССР было реальное равноправие республик, чего нет в Евросоюзе.
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Рихтер3 часа назад
часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своей картой-какой игральной или "скидочной"?Вот болтун!!!!
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кот3 часа назад
Фашиствующий демогог...
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