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Латвийский народ должен быть как дерево с глубокими корнями, а не бревном без прошлого и будущего. Такое мнение в интервью Latvijas Āvize выразил лидер Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

"Я очень надеюсь и молю Бога, чтобы в этом столетии нашему народу не пришлось пережить тех страданий, которые мы перенесли в прошлом. Однако никто не знает, как будет развиваться мир. Например, никто не может сказать, какие профессии будут востребованы через двадцать лет. Поэтому сегодня система образования очень важна для детей и молодежи, чтобы приобрести универсальные навыки, которые будут им полезны в будущем. Шторму будет легче противостоять, если под ногами прочный фундамент", - сказал Дзинтарс.

По словам политика, современной молодежи сейчас сложно понять и осознать, чего стоит свобода.

"В советское время я был маленьким. Например, я помню, что нам с бабушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, так как в любой момент они могли закончиться. И заканчивались, потому что часто отдавалось предпочтение коммунистам, которые размахивали своим билетом. Конечно, в шесть лет я не был политологом, но довольно хорошо понимал, что латыши не являются хозяевами на своей земле, а наш язык называли "собачьим языком"," - поделился воспоминаниями депутат.

Фото: Канцелярия Сейма