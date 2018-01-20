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Январь – это месяц, когда в Латвии вспоминают баррикады 1991 года, поэтому в Риге пройдет несколько мероприятий, посвященных этим событиям. В Домском соборе, 20 января, в 16:00 состоится концерт Gaisma nākamībai. Вход свободный.

В концерте примет участие объединенный симфонический оркестр Рижских музыкальных школ, смешанный хор Латвийской академии культуры Sōla, органист Айгар Рейнис и дирижер Каспар Адамсонс.

В память о событих 1991 года, 20 января в Риге пройдут и другие мероприятия – на Домской площади зажгут памятный костер, состоится возложение цветов к памятнику Свободы и на Бастионной горке. Подробная программа доступна на www.barikades.lv

фото: LiveRiga