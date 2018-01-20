В Домском соборе состоится концерт памяти баррикад 1991 года (4)
Общество | 20 января 2018 года, 12:09
Январь – это месяц, когда в Латвии вспоминают баррикады 1991 года, поэтому в Риге пройдет несколько мероприятий, посвященных этим событиям. В Домском соборе, 20 января, в 16:00 состоится концерт Gaisma nākamībai. Вход свободный.
В концерте примет участие объединенный симфонический оркестр Рижских музыкальных школ, смешанный хор Латвийской академии культуры Sōla, органист Айгар Рейнис и дирижер Каспар Адамсонс.
В память о событих 1991 года, 20 января в Риге пройдут и другие мероприятия – на Домской площади зажгут памятный костер, состоится возложение цветов к памятнику Свободы и на Бастионной горке. Подробная программа доступна на www.barikades.lv
фото: LiveRiga
очередной шабаш, надо быть истинными пидерастами, чтобы устраивать концерты в честь развала социализма
117
Ответить
Столько водяры тогда на халяву выпито было.
13
Ответить
Вечером пойду помочусь на Домский собор. Свинячий сброд в святом месте.
13
Ответить
Показать все (4)