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Нужно концентрироваться не на поиске виновных в медленной работе системы электронного здравоохранения (СЭЗ), а на том, чтобы улучшить ее, заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Она добавила, что искать виновных не надо в том числе и потому, что найти конкретного виновника будет сложно - система разрабатывалась в течение более чем десяти лет, и в этом участвовали многие чиновники и политики.

Министерство здравоохранения проанализировало все связанные с введением СЭЗ документы и пришло к выводу, что количество причастных слишком велико, чтобы найти одного ответственного.

Чакша считает, что нахождение виновного ничего не даст, от этого система не начнет работать лучше. Очень важно, чтобы люди, работающие над улучшением системы, чувствовали мотивацию и понимали свои задачи.

Чакша отметила, что на разработку СЭЗ потрачено много средств, в том числе европейских, и "неприятно не иметь уверенности в том, что крупные средства осваивались достаточно прозрачно".

Министр считает, что процесс подготовки к введению СЭЗ был долгим, и однажды нужно было начать обязательное использование системы, иначе она никогда не начала бы работать. Чакша признает, что СЭЗ не идеальна, но, когда она некоторое время стабильно проработает, "все плохое будет забыто".

Искать должностных лиц, ответственных за неудачное внедрение СЭЗ, предложили депутаты парламентской комиссии по труду и социальным делам.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 16 января была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения(СЭЗ).