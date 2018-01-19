СМИ: Россия ищет в Латвии любящую оружие молодежь, чтобы воспитать ее под себя (15)

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Общество | 19 января 2018 года, 17:54

Россия охотно начала проявлять интерес к соседнем странам, в числе которых и Латвия, где молодые люди, увлеченные оружием, камуфляжной формой или дзюдо, проводят в лесу военные игры. Об этом пишет журналист Энн Эплбаум на страницах американского издания The Washington Post.

Атор отмечает, что Россия проявляет далеко не добрососедский интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол, а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии, где значительную часть населения составляют русскоязычные меньшинства.

По ее словам, российские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов.

Эплбаум также приводит в качестве доказательства события прошлого года.

Тогда, в период проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", Полиция безопасности (ПБ) Латвии усилила контроль за любыми видами военной деятельности, в том числе популярным на территории Латвии командным и военно-спортивным играм страйкбол (airsoft), lasertag.

Фото: blog.airsoft-squared.com

Комментарии 15
Olga Zvezdina50 минут назад
Рано, рано отменили принудительную психиатрию. Пациенты множатся, размножаются и пишут статьи.
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Патриот 46 минут назад
А и подминать не надо, все возмут оружие и направят его куда надо.
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3хаха 17 минут назад
Пшел на хуй, бот тупорылый.
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