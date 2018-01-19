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Россия охотно начала проявлять интерес к соседнем странам, в числе которых и Латвия, где молодые люди, увлеченные оружием, камуфляжной формой или дзюдо, проводят в лесу военные игры. Об этом пишет журналист Энн Эплбаум на страницах американского издания The Washington Post.

Атор отмечает, что Россия проявляет далеко не добрососедский интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол, а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии, где значительную часть населения составляют русскоязычные меньшинства.

По ее словам, российские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов.

Эплбаум также приводит в качестве доказательства события прошлого года.

Тогда, в период проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", Полиция безопасности (ПБ) Латвии усилила контроль за любыми видами военной деятельности, в том числе популярным на территории Латвии командным и военно-спортивным играм страйкбол (airsoft), lasertag.

Фото: blog.airsoft-squared.com