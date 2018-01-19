Общество |

Вдова умершего в декабре предпринимателя Валерия Малыгина Элина потребует себе неотъемлемую часть наследства, сообщил ее адвокат Мартиньш Книпшис.

В оглашенном во вторник завещании Малыгина были упомянуты три его дочери, а вдова упомянута не была.

По словам адвоката, завещание Малыгин составлял до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства.

По словам адвоката, потребовать эту часть можно сейчас, а процесс раздела наследства начнется после истечения срока подачи заявок кредиторами, теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство.

Это срок - 13 апреля, и после этой даты станет известен размер наследства, о разделе которого наследники заключат соглашение. Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.

В случае, если кто-то из наследников не согласится с разделом наследства, Малыгина будет взыскивать свою долю через суд.

Как сообщалось, согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях Olainfarm и Olmafarm наследуют в равных частях его дети. Вдова, наряду с детьми, является неоспоримым наследником.

Фото: facebook.com