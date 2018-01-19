Вдова Малыгина потребует себе часть наследства (2)

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Общество | 19 января 2018 года, 19:56

Вдова умершего в декабре предпринимателя Валерия Малыгина Элина потребует себе неотъемлемую часть наследства, сообщил ее адвокат Мартиньш Книпшис.

В оглашенном во вторник завещании Малыгина были упомянуты три его дочери, а вдова упомянута не была.

По словам адвоката, завещание Малыгин составлял до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства.

По словам адвоката, потребовать эту часть можно сейчас, а процесс раздела наследства начнется после истечения срока подачи заявок кредиторами, теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство.

Это срок - 13 апреля, и после этой даты станет известен размер наследства, о разделе которого наследники заключат соглашение. Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.

В случае, если кто-то из наследников не согласится с разделом наследства, Малыгина будет взыскивать свою долю через суд.

Как сообщалось, согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях Olainfarm и Olmafarm наследуют в равных частях его дети. Вдова, наряду с детьми, является неоспоримым наследником.

Фото: facebook.com

Комментарии 2
Дипломат48 минут назад
Ничего себе... Вот и показала бескорысную любовь... Деньги ей нужны... Под суд её не деньги... За что ей... Она могла предотвратить смерть , но не решилась.... Деньги учулала... Суд должен её лишить вообще наследства из за уважения к Малыгину... Вот это будет честно...
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3хаха 51 минуту назад
Вот кто бы сомневался.
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