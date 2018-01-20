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Часть латвийских лыжных трасс надеется на наступление более холодной погоды, но на выходных трассы намерены активно работать.

Как рассказала член правления лыжного комплекса «Ozolkalns» Лига Рокпелне, трасса открыла сезон 17 января. Количество посетителей в рабочие дни по сравнению с предыдущими, более долгими зимами было больше. В субботу трасса планирует работать с 9 до 23 часов, в воскресенье с 9 до 21 часа. Ожидаются местные жители, туристы из Эстонии и Литвы. График работы инструкторов трассы полностью заполнен. Как только ночи станут холодными, трасса продолжит производить искусственный снег, потому что сейчас для этого слишком высокая температура.

Представитель трассы «Kamparkalns» в Талсинском крае сообщила, что большая гора еще не открыта, так как погода стала теплее. В субботу, в соответствии с прогнозом синоптиков, продолжится производство снега. Сейчас на трассе открыты малая и детская горки.