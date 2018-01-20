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Латвии, в случае возникновения угрозы государству, помимо бойцов НВС и бригады НАТО потребуется как минимум 50 000 резервистов, по крайней мере, так утверждают военные генералы. Однако, если даже в мирное время со сборами резервистов наблюдаются большие проблемы, то что уже говорить о "часе Х", таким вопросом на страницах Latvijas Avīze задается журналист Атис Климович.

По мнению публициста, несмотря на то, что Латвия вкладывает в оборону больше других стран НАТО и в 2018 году бюджет отрасли достигнет требуемых 2% от ВВП, необходимо работать с сознанием населения, для которого служение родине должно стать делом чести.

"Трудно поверить, что с системой резервирования у нас все в порядке, тогда как последние годы показывают иную картину. Как можно предполагать, что в час Х вооруженные силы пополнят 3 000 резервистов, если даже в мирное время многих из них не найти? К тому же, по словам генералов в случае войны потребуются 50 000 резервистов", - пишет публицист.

По мнению Климовича, именно такую цель следует ставить в рамках кампании по обороне государства, хотя это очень трудная задача.

"Каждому необходимо посмотреть на себя и подумать, насколько большой вклад каждый из нас готов внести для защиты государства. Неправильно спрашивать, как нас защитят на 2%, правильно говорить "как мы защитим на 2%". Немыслимо думать, что в на самом деле драматических условиях все смогут продолжать жить обыденной жизнью, ожидая, что все уладят те, кто получает упомянутые 2% бюджета. Взрослые люди смотрят вперед, сознательные граждане думают, что возможно сделать на благо родины", - подчеркивает Климович.

По его мнению, вне всяких похвал является желание вступить в ряды Земессардзе, где сейчас предлагаются хорошие условия.

Кроме того, вооруженные силы развиваются и каждому, кто захочет к ним примкнуть , предлагается неплохое финансовое обеспечение, социальные гарантии и возможность развития в карьерном плане.

Смысл ждать результатов от 2% будет только тогда, если большая часть нации сама выскажет свою волю оборонять государство.

Напомним, в 2018 году бюджет отрасли обороны в Латвии достигнет требуемых НАТО 2% от ВВП. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.

фото: flickr.com/Гатис Диезиньш