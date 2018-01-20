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В память баррикад 1991 года сегодня в Риге пройдет несколько мероприятий, сообщила представитель Рижской думы Индра Вилде.

В 9.30 планируется торжественное возложение цветов на Лесном кладбище, с 11 до 17 будет открыта экспозиция музея баррикад, а в 12 часов состоится возложение цветов к памятнику Свободы и месту памяти павших на Бастионной горке.

В 13 часов у Сейма зажжется костер, а в 16 часов в Домском соборе начнется бесплатный концерт "Свет для будущего", в котором примут участие объединенный симфонический оркестр музыкальных школ Риги, хор "Сола", органист Айгар Рейнис.

С 11.50 до 14 часов на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства иностранных дел будет стоять почетный караул.