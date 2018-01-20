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Канцелярия президента Раймонда Вейониса в 2017 году выплатила на денежные вознаграждения и доплаты 92 118 евро, сообщил советник президента по прессе Янис Сикснис.

По его словам, денежные вознаграждения по результатам деятельности Канцелярии президента, реализацию проектов выплачены 42 сотрудникам на сумму 57 202 евро.

В свою очередь денежные доплаты за дополнительные работы, за сверхурочные часы и праздничные дни, за ночную работу, а также личный вклад и качество работы выплачены сотрудникам Канцелярии президента на сумму 34 916 евро.

Сикснис подчеркнул, что премии в 2017 году в президентской канцелярии в 2017 году не выплачивались.

В 2016 году на денежные призы и доплаты в Канцелярии президента было потрачено 128 792 евро.

фото: president.lv