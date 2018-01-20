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В субботу 20 января, при поддержке Рижской думы на Луцавсале пройдут соревнования по лыжным гонкам, в которых свое мастерство можно показать на дистанциях 1,5 км, 3 км и 4,5 километров. На трасcе будет доступен пункт проката инвентаря, пишет riga.lv.

Регистрация начнется в 11:00, старт запланирован на 12:00, награждение – ориентировочно в 15:15.

Лыжные забеги – отличный зимний вид спорта, который укрепляет мышцы, идеальная тренировка для всего тела.