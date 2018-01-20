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Около 100 человек собрались сегодня на Домской площади в Риге, чтобы отметить годовщину январских баррикад 1991 года.

В зажжении костра в память о баррикадах участвовали также президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие действующие и бывшие государственные должностные лица.

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии. Затем Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

В память о баррикадах 1991 года сегодня в Риге проводится несколько мероприятий.

В 13 часов у Сейма был зажжен памятный костер, а в 16 часов в Домском соборе начнется бесплатный концерт "Свет для будущего", в котором примут участие объединенный симфонический оркестр музыкальных школ Риги, хор "Сола", органист Айгар Рейнис.

На Бастионной горке и у бывшего здания Министерства иностранных дел стоит почетный караул.

В Домском соборе, 20 января, в 16:00 состоится концерт Gaisma nākamībai. Вход свободный. В концерте примет участие объединенный симфонический оркестр Рижских музыкальных школ, смешанный хор Латвийской академии культуры Sōla, органист Айгар Рейнис и дирижер Каспар Адамсонс.

фото: flickr.com/Иева Абеле/Сейм