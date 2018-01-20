ФОТОРЕПОРТАЖ: в Риге вспоминают январские баррикады 1991 года (17)

фото

Общество | 20 января 2018 года, 14:06

Около 100 человек собрались сегодня на Домской площади в Риге, чтобы отметить годовщину январских баррикад 1991 года.

фото

фото

В зажжении костра в память о баррикадах участвовали также президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие действующие и бывшие государственные должностные лица. фото

фото

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии. Затем Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

фото

фото

фото

В память о баррикадах 1991 года сегодня в Риге проводится несколько мероприятий.

В 13 часов у Сейма был зажжен памятный костер, а в 16 часов в Домском соборе начнется бесплатный концерт "Свет для будущего", в котором примут участие объединенный симфонический оркестр музыкальных школ Риги, хор "Сола", органист Айгар Рейнис.

фото

фото

фото

фото

На Бастионной горке и у бывшего здания Министерства иностранных дел стоит почетный караул.

фото

фото

фото

В Домском соборе, 20 января, в 16:00 состоится концерт Gaisma nākamībai. Вход свободный. В концерте примет участие объединенный симфонический оркестр Рижских музыкальных школ, смешанный хор Латвийской академии культуры Sōla, органист Айгар Рейнис и дирижер Каспар Адамсонс.

фото: flickr.com/Иева Абеле/Сейм

Комментарии 17
Ануннаки1 час назад
США-зло земли! Это должен знать каждый.
1
Ответить
В прочем не чего нового)59 минут назад
Другого комментария от тебя некто не ждал!Ты тут за все время сколько ты тут сидишь,не одной умной речи не произнес!Все речи как под копирку!Как самому только не надоест?))Хотя чего это я?Что еще можно ожидать от проплаченного троля,который зарабатывает деньги на том что без конца орет тут про оккупацию,и про то,какая наша власть хорошая!И как она старается работать на благо страны!Твое мышление достойно премии Оскар!Если человек не поддерживает воровское правительство,то это сразу все пропаганда Кремля либо Путинское зло!)
1
Ответить
Шнур55 минут назад
Бухали в Риге на кучах мусора, чтобы не так ссыкотно было, а теперь герои. Фубля!
1
Ответить