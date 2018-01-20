Общество |

22 января 2018 года в 11.00 Штаб защиты русских школ передаст законопроект "Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии" в Центризбирком для проведения юридической экспертизы. За основу законопроекта взят закон ЛР от 1919.

Штаб защиты русских школ описал, какие пункты предусматривает законопроект.

1. Использование языков преподавания в школах меньшинств будет определять совет каждой конкретной школы.

2. Создание Департамента школ меньшинств, директор которого будет обладать правами заместителя госсекретаря Министерства образования и науки.

3. Без согласия Совета школьной автономии национальных меньшинств при Министерстве образования и науки нельзя будет закрыть ни одну меньшинственную школу.

4. Создавать школы национальных меньшинств, потоки или отдельные классы, если собраны подписи определенного количества родителей учащихся.

После согласования с ЦИК начнется сбор подписей за референдум.

"Каждая новая подпись будет нашей победой - голосом, поданным в защиту русских школ Латвии и образования нацменьшинств в целом", - сказано в сообщении Штаба защиты русских школ.