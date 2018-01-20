Активисты передадут в ЦИК законопроект о школах нацменьшинств (4)

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Общество | 20 января 2018 года, 19:34

22 января 2018 года в 11.00 Штаб защиты русских школ передаст законопроект "Об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии" в Центризбирком для проведения юридической экспертизы. За основу законопроекта взят закон ЛР от 1919.

Штаб защиты русских школ описал, какие пункты предусматривает законопроект.

1. Использование языков преподавания в школах меньшинств будет определять совет каждой конкретной школы.

2. Создание Департамента школ меньшинств, директор которого будет обладать правами заместителя госсекретаря Министерства образования и науки.

3. Без согласия Совета школьной автономии национальных меньшинств при Министерстве образования и науки нельзя будет закрыть ни одну меньшинственную школу.

4. Создавать школы национальных меньшинств, потоки или отдельные классы, если собраны подписи определенного количества родителей учащихся.

После согласования с ЦИК начнется сбор подписей за референдум.

"Каждая новая подпись будет нашей победой - голосом, поданным в защиту русских школ Латвии и образования нацменьшинств в целом", - сказано в сообщении Штаба защиты русских школ.

Комментарии 4
Платон1 час назад
Хочу вас поддержать в том , что решение этого вопроса запоздало на 27 лет . Да скорей всего родители хотят для своих детей лучшего , но на данный момент молодёжь сама заинтересована в большем проценте обучения на латышском языке , потому что высшее образование - на лат. языке . Поэтому предложение ЦС кажется более важным , т. к. будут дополнительные занятия на русском языке по техническим предметам , чтобы повысить качество знаний. Молодёжь сама сделала свой выбор .А активность РСЛ действительно больше походит на исполнение личной заинтересованности , а не проблем обучения в русских школах.
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Циля15 минут назад
Вот быстрее бы провести этот референдум. Его результат ясно покажет сколько же у этого "штаба" сторонников. Может тогда успокоятся. Хотя вряд ли, им ведь заняться больше нечем, да и финансирование Танюшка уже получила. Так, что будут разжигать до последнего.
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Патриот 1 час назад
Да нах....й пошли дрепанные защитники Русских школ! Хотели бы защитить, давно уже бы защитили!!! Перемываете деньги в своих норах и тем самым продлеваете своё присутствие на рынке дешового отщипления от и так низкого бюджета борьбы против руссофобии. Скоты!!!!!!!!!!!!
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