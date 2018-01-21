Вода в Даугаве у Екабпилса превысила порог паводкового затопления (1)
В ночь на воскресенье уровень воды в Даугаве на Екабпилсской станции гидрологических наблюдений превысил порог паводкового затопления, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье утром уровень воды в Даугаве у Екабпилса составил 6,35 м. В марте 2017 года и в апреле 2013 года вода здесь поднималась примерно до 6,5 м, критическая отметка для города составляет почти 7 м.
Ниже Екабпилса по течению Даугавы вода начала затапливать низины еще в субботу утром.
У Зелькского моста ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился до 6,88 м, но все еще на несколько сантиметров превышает критическую границу.
В Плявиняс ситуация спокойная, уровень воды в Даугаве колеблется. На участке от Ливаны до Белоруссии он остается низким.
Уплотнение шуги на Даугаве от Екабпилса до Зельки продолжается, поэтому на этом участке возможны резкие изменения уровня воды и по-прежнему действует оранжевое предупреждение.
Фото: twitter.com
В гос управлении высокие зарплаты,выплачены премии. И хоть бы одна сволочь выделила денег на обустройство берегов,очистку дна реки,ликвидации намытых островов. Денег нет ???