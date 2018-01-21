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В ночь на воскресенье уровень воды в Даугаве на Екабпилсской станции гидрологических наблюдений превысил порог паводкового затопления, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье утром уровень воды в Даугаве у Екабпилса составил 6,35 м. В марте 2017 года и в апреле 2013 года вода здесь поднималась примерно до 6,5 м, критическая отметка для города составляет почти 7 м.

Ниже Екабпилса по течению Даугавы вода начала затапливать низины еще в субботу утром.

У Зелькского моста ситуация стабилизировалась, уровень воды снизился до 6,88 м, но все еще на несколько сантиметров превышает критическую границу.

В Плявиняс ситуация спокойная, уровень воды в Даугаве колеблется. На участке от Ливаны до Белоруссии он остается низким.

Уплотнение шуги на Даугаве от Екабпилса до Зельки продолжается, поэтому на этом участке возможны резкие изменения уровня воды и по-прежнему действует оранжевое предупреждение.

Фото: twitter.com