Синоптики обещают кратковременный снег
Общество | 21 января 2018 года, 10:59
Сегодня в Латвии будет частично облачно, местами пройдет снег. Осадки принесут снежные облака со стороны моря.
Ветер все еще будет медленным, также ожидается штиль. Температура воздуха повысится до 0..-4 градусов.
В Риге будет солнечно, возможен кратковременный снег. Медленный ветер сохранится и воздух прогреется до -1 градуса.
Рядом с Латвией нет ни циклонов, ни антициклонов. Атмосферное давление повышается, в воскресенье утром оно составил 758-759 миллиметров ртутного столба на уровне моря.
Фото: pixabay.com