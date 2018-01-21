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Сегодня в Латвии будет частично облачно, местами пройдет снег. Осадки принесут снежные облака со стороны моря.

Ветер все еще будет медленным, также ожидается штиль. Температура воздуха повысится до 0..-4 градусов.

В Риге будет солнечно, возможен кратковременный снег. Медленный ветер сохранится и воздух прогреется до -1 градуса.

Рядом с Латвией нет ни циклонов, ни антициклонов. Атмосферное давление повышается, в воскресенье утром оно составил 758-759 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

Фото: pixabay.com