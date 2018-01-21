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Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы э-здоровья, софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро.

Финансирование было распределено между восемью разработчиками э-здоровья, сообщила агентству ЛЕTA представитель Национальной службы здравоохранения Агнесе Ясеновича.

Внедрение системы проводилось в рамках четырех проектов.

Разработчикам э-здоровья было выделено: Lattelecom Technology - 2,9 млн евро; Datorzinibu centrs и ABC Software - 3,5 млн евро; In-volv, Tieto Latvia и ABC software - 576 тыс. евро; Lattelecom и Exigen services Latvia - 3,2 млн евро.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года использование системы э-здоровья в Латвии является обязательным.

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