Финансирование э-здоровья в 10 млн евро поделили между восемью разработчиками (3)
Общество | 21 января 2018 года, 11:36
Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы э-здоровья, софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро.
Финансирование было распределено между восемью разработчиками э-здоровья, сообщила агентству ЛЕTA представитель Национальной службы здравоохранения Агнесе Ясеновича.
Внедрение системы проводилось в рамках четырех проектов.
Разработчикам э-здоровья было выделено: Lattelecom Technology - 2,9 млн евро; Datorzinibu centrs и ABC Software - 3,5 млн евро; In-volv, Tieto Latvia и ABC software - 576 тыс. евро; Lattelecom и Exigen services Latvia - 3,2 млн евро.
Как сообщалось, с 1 января 2018 года использование системы э-здоровья в Латвии является обязательным.
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До 2014 года, на разработку системы, было истрачено 16 миллионов и ещё 14,8 миллиона, было истрачено до 2017 года.
Где деньги?