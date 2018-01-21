Финансирование э-здоровья в 10 млн евро поделили между восемью разработчиками (3)

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Общество | 21 января 2018 года, 11:36

Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы э-здоровья, софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро.

Финансирование было распределено между восемью разработчиками э-здоровья, сообщила агентству ЛЕTA представитель Национальной службы здравоохранения Агнесе Ясеновича.

Внедрение системы проводилось в рамках четырех проектов.

Разработчикам э-здоровья было выделено: Lattelecom Technology - 2,9 млн евро; Datorzinibu centrs и ABC Software - 3,5 млн евро; In-volv, Tieto Latvia и ABC software - 576 тыс. евро; Lattelecom и Exigen services Latvia - 3,2 млн евро.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года использование системы э-здоровья в Латвии является обязательным.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Стесняюсь спросить3 часа назад
Остальные 20 лямов, просто спи...?
До 2014 года, на разработку системы, было истрачено 16 миллионов и ещё 14,8 миллиона, было истрачено до 2017 года.
Где деньги?
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шустрый3 часа назад
Нормально,восемь подельников.....а говорят,что никого не найти.Хай или деньги вернут или доведут до ума за свой счёт.
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Интерпол1 час назад
Естественно ни кто наказан не будет,потому что если потянуть за эту ниточку страна может остатьться без правительства и части парламента,а оно им надо?Ничего,снова повысяти акциз и народ покроит их шалость.
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