Общество |

В понедельник в большей части Латвии будет ясная погода, ожидается кратковременный снег. Об этом пишет Latvijas avīze.

В свою очередь, на севере Курземе и Видземе пройдет сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами образуется туман и иней. Температура воздуха понизится до -8..-13 градусов, мороз будет слабее на побережье и там, где облачно.

Днем воздух прогреется до 0..-5 градусов. Будет дуть медленный умеренный юго-западный ветер.

В Риге возможен кратковременный снег, день будет солнечным. Ночью в пригороде ожидается мороз до -10 градусов, днем солнце прогреет воздух до -2..-3 градусов.

Фото: pixabay.com