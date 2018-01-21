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Руководство Рижской думы в 2017 году выплатило работникам думских департаментов премии в размере нескольких сотен, а некоторым - даже больше тысячи евро, свидетельствует информация на портале Pietiek.com.

Так, департамент жилья и среды до 30 ноября 2017 года выплатил самые большие вознаграждения заместителю директора и офис-менджеру директора департамента Инге Ивановой (1318 евро), начальнице управления правового обеспечения Кристине Эрмансоне (1316 евро) и начальнице финансово-хозяйственного отдела Илоне Диманте (1232 евро).

Премии в размере 1232 евро получили также начальники жилищного управления, управления окружающей среды и эксплуатационного управления. Департамент вознаградил 252 работников, потратив на это 109,806 тыс. евро.

Премии в размере от 200 до 400 евро получили заведующие кладбищами, энергетики, уборщики и дворники.

Как сообщили агентству ЛETA в департаменте, в декабре большинству работников департамента были выплачены доплаты в размере 64 евро до вычета налогов.

По распоряжению председателя Рижской думы Нила Ушакова до 30 ноября 2017 года премию в размере 600 евро получил также руководитель департамента образования, культуры и спорта Гунтис Хелманис, в размере 1600 евро - директор Rīgas gaisma Янис Друлле.

Директора департаментов, руководители муниципальной полиции Риги, Рижского строительного управления и других муниципальных структур получили премии в размере 75% месячной зарплаты.

Департамент благосостояния в прошлом году выплатил 61 работнику денежные награды на общую сумму 21,809 тыс. евро - по 380 евро большинству работников.

Денежные премии в размере 380 евро большинству работников выплатил также департамент собственности, потратив на эти цели в общей сложности 79,040 тыс. евро.

194 работника финансового департамента получили вознаграждения в размере от 40% до 75% месячной зарплаты.

Премии получили также несколько работников администрации самоуправления, исполнительных дирекций и агентств.

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