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В отдельных случаях персоны, внесенные в "черный список", пытаются избежать разоблачения во время проверки на границе. Об этом в интервью агентству ЛЕТА рассказала представитель прессы Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

По ее словам, люди из “черного списка” редко пытаются посетить Латвию, в прошлом году был констатирован один такой случай.

Петерсоне отметила, что иногда персоны нон грата пытаются избежать разоблачения во время проверки на границе, например, изменив персональные данные и получив новые документы.

Государственная пограничная охрана не отрицает, что были констатированы случаи, когда включенные в список персоны были найдены на территории страны.

"Госучреждения работают над совершенствованием технических средств, чтобы предотвратить такие попытки", - указала Петерсоне.

Латвийский закон об иммиграции предусматривает, что у министра внутренних дел есть право включать в «черный список» персон, основываясь на заключении правоохранительного учреждения.

Например, министр может включить в список человека, если есть основание считать, что иностранец состоит в преступной организации, угрожает госбезопасности, общественному порядку. Персоной нон грата также может стать иностранец, совершивший тяжелое преступление. Решение министра внутренних дел является административным актом. Его может оспорить высший суд.

Если решение основано на информации, полученной в результате разведки учреждения по государственной безопасности, его может оспорить генеральный прокурор.

Фото: flickr.com