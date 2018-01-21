Общество |

Кабинет министров выделил на рекламу в соцсети Facebook 904 евро, сообщила пресс-секреатрь Госканцелярии Сабине Спурке. Об этом пишет nra.lv .

По ее словам, рекламу в Facebook Кабмин использует, чтобы эффективнее информировать жителей Латвии об актуальных для них решениях и изменениях, а также о мероприятиях, проводимых Госканцелярией.

Спурке заявила, что рекламы в Facebook используются с целью достичь большую часть общества. Специфика соцсети предусматривает, что с бесплатным содержанием можно достичь очень ограниченное число людей.

Она также указала, что услуги рекламных агентств для этого пока не используются. Заказ и оплату рекламы в Facebook осуществляет департамент коммуникации Госканцелярии. В 2017 и 2018 годах на эти цели израсходовано 903,61 евро.

Фото: pexels.com