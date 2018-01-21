У министра здравоохранения родилась дочь (2)
Общество | 21 января 2018 года, 21:55
Сегодня у министра здравоохранения Анды Чакши родилась дочь, сообщают ее близкие люди. Об этом пишет Latvijas avīze.
Это уже третий ребенок Чакши, у нее также есть двое сыновей, которые родились в предыдущих отношениях.
Напомним, в первые выходные января 2018 года министр здравоохранения Анда Чакша и отец новорожденной дочери Иво Тэраудс обменялись кольцами в поместье "Лиелупе".
Они еще и плодяться :(
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Первая в мире кто родила ?
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