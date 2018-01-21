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Сегодня у министра здравоохранения Анды Чакши родилась дочь, сообщают ее близкие люди. Об этом пишет Latvijas avīze.

Это уже третий ребенок Чакши, у нее также есть двое сыновей, которые родились в предыдущих отношениях.

Напомним, в первые выходные января 2018 года министр здравоохранения Анда Чакша и отец новорожденной дочери Иво Тэраудс обменялись кольцами в поместье "Лиелупе".