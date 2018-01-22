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В начале этой недели в Латвии станет немного холоднее, а в середине недели с усилением южного ветра наступит оттепель, прогнозируют синоптики. Об этом пишет nra.lv .

В начале недели ожидаются осадки на севере страны - снег и мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха днем будет составлять 0…-6 градусов, ночью — от -2 до -7 градусов, а местами до -12. Также вероятен туман.

В среду воздух прогреется до -3…-7, в северных районах ожидается сильный снегопад. Днем ветер усилится и потеплеет (на западе страны — до +4 градусов, на востоке — до -4), возможен мокрый снег, дождь и ледяной дождь.

В четверг оттепель наступит по всей Латвии, небо затянут облака, ожидаются осадки. Порывы южного, юго-восточного ветра на побережье будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью будет ожидается преимущественно плюсовая температура.

В конце недели на территорию Латвии опустится холодный атмосферный фронт с обширными осадками, но без сильных морозов. Температура воздуха в конце января будет составлять около 0 градусов, временами ожидаются осадки.

Фото: pexels.com