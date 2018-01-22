Общество |

"Мешки ЧК" надо вскрыть и опубликовать находящиеся там имена, так считает латвийский публицист Владис Спаре.

"Я категорически против люстрации, имена осведомителей ЧК и их карточки необходимо опубликовать", - написал в своем Facebook Спаре.

"ЧК обеспечила анонимность своих стукачей кличками, а также обещаниями не раскрывать их идентичность. Латвийскому государству нельзя продолжать глупую традицию молчания чекистов, нельзя обеспечивать анонимность стукачей через люстрацию. Эти люди недостойны анонимности, а то, что их имена будут названы публично, еще очень мягкое наказание, если подумать о тех, кому они испортили жизнь", - пишет писатель.

Спаре также объясняет, что сделать это необходимо ради будущих поколений.

"Сделать это надо не только ради тех людей, которые жили в период деятельности КГБ, но и ради будущего поколения - необходимо дать ясный сигнал нашим детям и внукам: тебе не придется стучать, так как твое имя рано или поздно будет известно всем, и никогда ни спецслужбы, ни само государство от этого тебя не убережет", - считает Спаре.

Многие из пользователей соцсети выразили поддержку мнению публициста, указывая, что жертвы стукачей теряли работу, семью и попадали в тюрьму не только в годы Сталинских репрессий, а уже многие годы спустя - в 80-ые годы.

Как сообщалось, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

За три года она обошлась более чем в 0,5 млн евро. Для работы в помещениях БЗК требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.

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