У посольства России в Риге пройдет акция Stop Putin's war in Ukraine (32)

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Общество | 22 января 2018 года, 08:24

22 января, в 16:00 у посольства России в Риге пройдет акция протеста "против российской агрессии в Украине" под названием Stop Putin's War in Ukraine, сообщила представитель Латвийского конгресса украинцев Татьяна Лазда.

Митинг станет частью акций, организованных украинскими общинами в Европе, Австралии, США и Канаде. У всех протестов одно название.

По словам организатора митинга, главной его целью будет "привлечь внимание общественности к российской агрессии на территории Украины, показать, насколько важны единство и солидарность с Украиной, способствовать освобождению всех пленников, которых незаконно держат в заточении в России и Крыму".

Также организаторы протеста хотят "призвать правительства стран всего мира и лидеров международных организаций объявить бойкот Мировому чемпионату по футболу 2018 года, который состоится в России".

Стоит отметить, что желающих пойти на это мероприятие в Риге пока не так много. Как сказано на странице анонса акции, ею интересуется 39 человек, а 12 отметили, что пойдут к посольству. Сколько участников на самом деле соберется у посольство, станет известно в 16 часов.

фото: Facebook

Комментарии 32
Маргарита Ершова3 часа назад
Идите к американскому посольству!!! Украинцы сами выбрали путь войны ,взяв в руки кострюли и печеньки от псаки! Стреляют своих же граждан украины,которые отказались скакать и есть печеньки.устроили бардак в стране сами,а винят соседа. Каждый день объявляют войну России ,а виноват Путин ,уймитесь уже. Работайте и стройте свою страну сами без печенек псаки и у вас все будет хорошо!!! А пока только парашенские кондитерские заводы приносят прибыль вашему президенту,а народ кушает печеньки псаки напичканные наркотой, поэтому поев печеньки народ убивает друг друга,своих же украинцев!
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Zoja Galiceva3 часа назад
Чем ближе выборы, тем выше антироссийская истерия. Выйдет 20 - 30 клоунов за небольшие деньги, и этим все закончится. С Путиным надо смириться, и получать удовольствие.
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Vera Maslova3 часа назад
Бред!У Путина рейтинг в России самый высокий в мире.Так что ничего у вас не получится.Лучше эти дегьги отдайте бедным,которых в Латвии полно.
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