Twitter: позор - значки к столетию Латвии сделаны в Китае (+ОПРОС) (20)
18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.
Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.
Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью "Я есть Латвия" с пометкой Made in China.
Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.
"Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца", - написал пользователь.
Latvijas simtga desnozīmīte ķīniešuun ano nīma tekstare daktora izpildījumā. pic.twitter.com/iEiTH8BKoW— Aldis Greitans (@AldisGreitans) 21 января 2018 г.
Фото: twitter.com
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