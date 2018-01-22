Twitter: позор - значки к столетию Латвии сделаны в Китае (+ОПРОС) (20)

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Общество | 22 января 2018 года, 09:19

18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.

Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.

Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью "Я есть Латвия" с пометкой Made in China.

Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.

"Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца", - написал пользователь.

Фото: twitter.com

Комментарии 20
НАДЕЖДА1 час назад
Ну.., лично мне звонила какая-то женщина с предложением о получении. На мой вопрос откуда у них мой телефон, она сказала о случ.комп.выборе. Минут 7 я не могла вставить ни слова. Мне было рассказано, что выбор, павший на меня, это большая честь. Что этот памятный знак надо носить на груди и гордиться им, ведь 100-летие гос-ва это такая редкость :). Был прогон и про лояльность.. вот вы, грит, русский человек и ношение данного знака, как и красно-бело-красной ленты на груди, покажет вашу лояльность гос-ву. :) Ещё она что-то булькнула про хорошее впечатление, кот.можно произвести на комиссию, придя на натурализацию. Вот здоровьем клянусь, что грю правду! Что этот памятный знак разрабатывали лучшие художники страны, что кол-во экз.ограниченно, что он выдаётся с сертификатом. Стоит он по-факту 100 евро, но для людей( в частности для меня) это будет стоить 40 евро. И для того, чтоб я его получила и имела возможность испытывать гордость за страну, мне надо продиктовать ей свои ФИ и адрес. :) Только после этого у меня появилась возможность заговорить. Ну я ей и рассказала коротенько, что гордость за страну я хочу испытывать от экономики/медицины/образования/пенсий/пособий и т.д. и мне в этом никак не поможет памятный знак к 100-летию Латвии. далее я её поблагодарила за звонок и отказалась от данного предложения. Женщина сразу перешла на лат.яз. :), прошипела, что где-то там :) за этими памятными знаками стоит очередь из желающих и я не оценила свой величайший в жизни шанс. :)
Отвечаю за каждое своё слово, я рассказала истинную правду.
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XXX2 часа назад
Процесс де индустриализации полностью закончился, страна не в состоянии изготовить значки!
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Jelena Dorosenko1 час назад
А можно озвучить сумму потраченную на производство данного "произведения"
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