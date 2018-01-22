Общество |

18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.

Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.

Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью "Я есть Латвия" с пометкой Made in China.

Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.

"Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца", - написал пользователь.

Latvijas simtga desnozīmīte ķīniešuun ano nīma tekstare daktora izpildījumā. pic.twitter.com/iEiTH8BKoW — Aldis Greitans (@AldisGreitans) 21 января 2018 г.

Фото: twitter.com