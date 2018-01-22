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В некой торговой точке Даугавпилса правоохранительные органы нашли 99 флаконов с подделками знаменитых духов, сообщила Госполиция.

11 января сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции провели проверку торговом месте одного индивидуального коммерсанта, в ходе которой были изъяты подделки духов таких известных брендов, как Versace, Boss, Armani, Chanel и Davidoff.

В случае сбыта духов, правонарушитель получил бы приблизительно 5000 евро. В конкретной торговой точке продавались не только духи, но и бытовые предметы.

Все изъятые парфюмерные изделия были отправлены на экспертизу. В том случае, если экспертиза подтвердит, что коммерсант реализовал подделку, ему придется уплатить штраф в размере от 1400 до 14 000 евро.

Фото: pexels.com