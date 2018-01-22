Общество |

В Лиепае идет снегопад, который, по прогнозам синоптиков, может стать рекордным по количеству осадков в этом сезоне. Об этом в своем аккаунте на Twitter написал синоптик Янис Тралис.

"Лиепая почти исчезла в снегу, море облаков уже пару часов обеспечивают обильный снегопад. Снег будет идти и дальше, но теперь у туч тенденция направляться больше на юг", - написал синоптик.

По оперативным данным, снежный покров в ночь на понедельник на Колке вырос с трех до восьми см. В Лиепае зарегистрирована и самая низкая в этом сезоне температура. В Лиепайском аэропорту ночью зафиксирована температура в –14, –15 градусов.

Liepāja gandrīz pazudusi sniegā, jūras mākoņi jau divas stundas gādā par stipru snigšanu, nāk vēl, jaunajiem mākoņiem gan ir tendence doties vairāk uz dienvidiem. pic.twitter.com/7PdLl1pLpT — Jānis Trallis (@meteozinas) 22 января 2018 г.

Как сообщал портал Mixnews, в начале этой недели в Латвии станет немного холоднее, а в середине недели с усилением южного ветра наступит оттепель, прогнозируют синоптики.

В начале недели ожидаются осадки на севере страны - снег и мокрый снег.

В среду воздух прогреется до -3…-7, в северных районах ожидается сильный снегопад. Днем ветер усилится и потеплеет (на западе страны — до +4 градусов, на востоке — до -4), возможен мокрый снег, дождь и ледяной дождь.

В четверг оттепель наступит по всей Латвии, небо затянут облака, ожидаются осадки. Порывы южного, юго-восточного ветра на побережье будут достигать 15-17 метров в секунду. Ночью будет ожидается преимущественно плюсовая температура.

В конце недели на территорию Латвии опустится холодный атмосферный фронт с обширными осадками, но без сильных морозов. Температура воздуха в конце января будет составлять около 0 градусов, временами ожидаются осадки.