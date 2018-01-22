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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) приглашает на бесплатные консультации по безопасной езде зимой, пишет Nra.lv.

Сейчас объявлен набор на занятия на Бикерниекской трассе, в Риге. Записаться можно позвонив по телефону 20777222 (по рабочим дням с 9:00-17:00).

Консультации пройдут на Бикерниекской трассе с 23 по 25 января в 12, 14, 16 и 18 часов. Длительность одного занятия - полтора часа. Регистрация участников произойдет в бюро Бикерниекской трассы, на улице Эйзенштейна

Специалисты по безопасному вождению объяснят автовладельцам основные принципы безопасного вождения в зимнее время, расскажут о продолжительности тормозного пути, а также о погодных факторах, влияющих на тормозной путь и о том, как можно избежать столкновения.

Кроме того, пришедшие на бесплатную консультацию смогут получить пояснения о состоянии шин, а также их правильном выборе, в соответствии с повседневным стилем вождения.

Участвовать в консультациях может любой желающий, машина которого оборудована зимними шинами, имеет действующий техососмотр и страховку.

Фото: pixabay.com