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Участников событий времени январских баррикад 1991 года, а теперь и участников мероприятий в память о тех событиях с каждым годом становится все меньше, пишет Neatkarīgā.

Правда, молодежи, точнее, яунсаргов становится больше - в этом году они стояли в почетном карауле у здания Кабинета министров и на Домской площади в Риге, участвовали в памятных мероприятиях в регионах.

В субботу, 20 января, около 100 человек собрались на Домской площади, чтобы отметить годовщину январских баррикад. В зажжении памятного костра участвовали президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие государственные должностные лица. Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы.