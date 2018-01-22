На мероприятия в память о баррикадах приходит все меньше людей (9)
Общество | 22 января 2018 года, 20:07
Участников событий времени январских баррикад 1991 года, а теперь и участников мероприятий в память о тех событиях с каждым годом становится все меньше, пишет Neatkarīgā.
Правда, молодежи, точнее, яунсаргов становится больше - в этом году они стояли в почетном карауле у здания Кабинета министров и на Домской площади в Риге, участвовали в памятных мероприятиях в регионах.
В субботу, 20 января, около 100 человек собрались на Домской площади, чтобы отметить годовщину январских баррикад. В зажжении памятного костра участвовали президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие государственные должностные лица. Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы.
Долбоебов все меньше становится, результаты то видят..
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Мой тесть в 90-е земик и то сложил оружие и ненавидит этих нацыков воров лишивших его всех благ,и заставивших его жить в долг от пенсии до пенсии.
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Как точно подметили в Vesti.lv ,баррикады ловко превратили в ещё одну тему мифологии "новой" Латвии ,то ли ещё будет дальше ...особенно мифы нравятся молодёжи ,может потому их много ?Впрочем посмотришь на шествия хохляцкой молодёжи на день рождения кумира-головореза ,то у нас можно сказать всё красиво ,если не считать мерзости "безгражданства" после баррикад...
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