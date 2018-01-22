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Насилие в семье сказывается не только на конкретных людях, но и на всем обществе и экономике страны, подчеркивает Госполиция. Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что люди все чаще готовы говорить об этом и при необходимости просить о правовой помощи, пишет Diena.

Вступившие в силу в этом году правовые нормы позволяют лучше защитить жертву насилия. Как отметила директор организации Skalbes Зане Авотиня, можно выделить три основные формы насилия: физическое, эмоциональное и сексуальное.

В большинстве случаев люди не признаются, что подверглись сексуальному насилию. К очень тяжелым последствиям приводит также эмоциональное насилие. Авотиня надеется, что новые поправки к закону помогут улучшить ситуацию.

Как сообщалось ранее, Министерство благосостояния предлагает лицам, пострадавшим от насилия, получить установленную для них законом помощь.

Фото: Valsts policija