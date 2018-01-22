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Министерство обороны до 2021 года планирует начать развитие шести новых баз батальонов Земессардзе - в Риге, Елгавском, Баусском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, взяв под руководство министерства новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.

Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы "Линэзерс".

Фото: flickr.com