Минобороны создаст шесть новых баз Земессардзе (9)
Общество | 22 января 2018 года, 15:13
Министерство обороны до 2021 года планирует начать развитие шести новых баз батальонов Земессардзе - в Риге, Елгавском, Баусском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.
Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, взяв под руководство министерства новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.
Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы "Линэзерс".
Фото: flickr.com
Очень похоже на военный психоз на государственном уровне
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некуда деньги девать. Вы дайте людям жить, а не воевать
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Не поможет!!!
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