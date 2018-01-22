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Латвию на предстоящей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять 35 спортсменов по девяти видам спорта, сообщил Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.

Состав латвийской олимпийской команды:

конькобежный спорт - Харальд Силов;

биатлон - Андрей Расторгуев, Оскар Муйжниекс, Байба Бендика;

бобслей - Оскар Мелбардис, Даумант Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга, Оскар Киберманис, Янис Янсонс, Хелвийс Лусис, Матисс Микнис, Интар Дамбис;

фигурное катание - Денис Васильев, Диана Никитина;

дистанционные лыжи - Патриция Эйдука, Индулис Бикше, Инга Пашковска;

горнолыжный спорт - Кристап Звейниекс, Лелде Гасуна;

санный спорт - Элиза Цауце, Улла Зирне, Кендия Апарьоде, Инар Кивлениекс, Кристерс Апарьодс, Артур Дарзниекс, Юрис Шицс, Андрис Шицс, Оскар Гудрамович, Петерис Калниньш;

скелетон - Мартин Дукурс, Томас Дукурс, Лелде Приедулена;

шорт-трек - Роберт Звейниекс, Роберто Пукитис.

Олимпиада в Пхенчхане будет проходить с 9 по 25 февраля. Будет разыграно 103 комплекта медалей по 15 видам спорта.