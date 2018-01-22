Коалиция не против перевода образования на латышский язык (30)

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Общество | 22 января 2018 года, 21:21

В правящей коалиции нет возражений против постепенного перевода образования на латышский язык в общеобразовательных школах, рассказал пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Правительство во вторник рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании.

В законопроекте говорится, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет способствовать успешному переходу к новому содержанию образования, позволит качественно реализовать новый подход к учебному процессу, а также позволит сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.

Напомним, как ранее писал Mixnews, сегодня, 22 января, в Сейм подали более 14 000 подписей за сохранение в школах Латвии билингвального обучения.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 30
Ослепленные национализмом1 час назад
Представьте: "Советский Союз издаёт указ - поскольку все союзные Республики, входящие в состав СССР являются частью одного нерушимого общества, объединенного одной целью - строительства коммунизма на земле - обществу будет понятнее объединиться на основе одинаковых ценностей, поэтому во всех республиках вводится единый язык обучения - русский. Данный стандарт распространяется на все образовательные учреждения - наконец-то наши латышские братья без труда смогут общаться с нашими узбекскими и молдавскими братьями беспррпятственно! Ура, товарищи!" - но так не было - латышские школьники и студенты учились на своём языке, зато это именно то, что сейчас происходит в масштабах Латвии.
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Чангал2 часа назад
Ни хрена у них не выйдет.
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Kirill Grigorjev1 час назад
Вообще непонятно куда смотрит ЕС? На референдуме 25% голосовали за второй язык в Государстве, 15% русскоязычных жителей Латвии не допустили к голосованию совсем. И все молчат, где эти хваленые защитники демократии и свободы?! Нонсенс.
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