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От осложнений гриппа умер первый в этом году больной, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Пациент умер в начале года. У него было воспаление легких и лабораторно подтвержденный грипп типа А, а также хроническое заболевание. Умерший был старше 50 лет.

По данным мониторинга ЦКПЗ, на прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась почти на 88% и составила 13,7 случая на 100 тыс. населения. Ни в одном из городов, участвующих в мониторинге, эпидемический порог - 100 случаев на 100 тыс. населения - не превышен.

На прошлой неделе больные гриппом зарегистрированы в Риге, Юрмале, Вентспилсе, Гулбене, Даугавпилсе и Лиепае. Больше всего гриппом болели дети до 14 лет. В больницу попали 10 больных гриппом и четверо с пневмонией после гриппа.

Всего с начала сезона в больницах лечилось 68 больных гриппом и пневмонией после гриппа. Заболеваемость гриппом все еще ниже, чем в январе в последние годы.

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