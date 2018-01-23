Мужчина, ограбивший начальника Бюро защиты конституции, получил 5 лет тюрьмы (3)
Суд приговорил к тюремному заключению сроком на пять лет ранее судимого мужчину, который обворовал квартиру директора Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса и других людей, пишет портал Skaties.lv.
Также мужчина приговорен к 180 часам принудительных работ. Его имущество не будет конфисковано, но он должен покрыть материальный ущерб потерпевшим.
В этот тюремный срок засчитан также прошлогодний приговор суда за употребление наркотиков и попытки скрыть свою идентичность.
"В принципе, я удовлетворена. Мнения отличаются, но не так существенно, чтобы оспаривать. Конечно, я ознакомлюсь с полным приговором, чтобы понять - подавать апелляцию или нет", - сказала прокурор Илзе Бикиня-Бурките.
В прошлом году мужчина был приговорен к лишению свободы на 11 месяцев и 15 дней. Обвиняемый свою вину в содеянном признал, поэтому рассмотрение дела проходило без проверки доказательств.
Вор принес потерпевшим извинения "за доставленные неудобства". Мужчина обвинялся в 13 кражах и шести эпизодах порчи имущества.
Преступления он совершал в светлое время суток в центре города, воруя ноутбуки и другую технику, драгоценности. У Майзитиса он украл ноутбук и наручные часы стоимостью 400 евро.
Фото: skaties.lv
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