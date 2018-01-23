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В этом году Мемориал Жаниса Липке запускает новый цикл лекций "n VARA", посвященный взаимоотношениям творческой личности и власти.

По словам организаторов, в названии цикла заключенa идея о том, что эти отношения всегда существуют под знаком неравенства –либо власть господствует над индивидом, либо последний дает власти отпор, сохраняя свою внутреннюю свободу.

25 января в 19:00 поэт из Cанкт-Петербурга Рома Гонза прочитает в мемориале лекцию "Протестная поэзия в России в XXI веке" и познакомит слушателей со своим творчеством и поэзией коллег.

Мероприятие пройдет на русском языке по адресу Мазайс Баласта дамбис, 9.

Фото: pixabay.com