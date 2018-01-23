Латвийцев приглашают в музей Жаниса Липке на поэтический вечер (1)
Общество | 23 января 2018 года, 07:11
В этом году Мемориал Жаниса Липке запускает новый цикл лекций "n VARA", посвященный взаимоотношениям творческой личности и власти.
По словам организаторов, в названии цикла заключенa идея о том, что эти отношения всегда существуют под знаком неравенства –либо власть господствует над индивидом, либо последний дает власти отпор, сохраняя свою внутреннюю свободу.
25 января в 19:00 поэт из Cанкт-Петербурга Рома Гонза прочитает в мемориале лекцию "Протестная поэзия в России в XXI веке" и познакомит слушателей со своим творчеством и поэзией коллег.
Мероприятие пройдет на русском языке по адресу Мазайс Баласта дамбис, 9.
Фото: pixabay.com
а давайте поговорим о несогласии нацимейнстриму и власти местной, их неприкрытой ненависти к своему же народу, а оплаченых гастролеров, как-то не хочется.
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