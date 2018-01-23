Общество |

Длинные очереди на операцию по удалению катаракты, до которых пациенты просто не доживают, вызвали бурю негодования в соцсети Twitter.

Некая пользовательница написала, что очередь на операцию подошла спустя два года после смерти ее пожилой матери.

"У моей мамы подошла очередь спустя 2 года после ее смерти. Когда мне позвонили, чтобы сообщить об этом, ощущения были ну так себе…", - написала женщина.

Другой пользователь подтвердил, что и он столкнулся со схожей ситуацией.

"У моего отца также…когда сестре из больницы позвонили и сказали: "Ваш отец стоит в очереди...", сестра ответила, что уже некуда стоять. Тоже спустя 3,5 года", - пишет мужчина.

"Друг получил ответ государственной больницы для матери, возраст которой за 70. Операция по катаракте стоит 16 евро + 10 за койко-место. Время ее ожидания 3-3,5 лет. Платная услуга обойдется 890 евро, время ожидания от 1 месяца до 5 месяцев", - было сказано в сообщении медучреждения.

По словам Лауриса, некоторые люди просто не доживают до операций в силу почтенного возраста.

"Задержите дыхание и прочитайте еще раз!", - указал Лаурис, который к пост адресовал также Министерству здравоохранения, надеясь, что и его прочитают и чиновники.

Еще одна девушка написала, что ее тете вообще забыли сообщить, что операция подошла. Когда "подняли все отделение на ноги", пациентку записали на операцию уже на следующий день.

А по мнению некоторых пользователей соцсетей, государству выгодно, что люди не доживают до операций. "Тогда не придется платить пенсии, можно на свои премии потратить", - пишут люди.

Как ранее рассказала профессор Клиники офтальмологии больницы имени Страдиня Гуна Лагановска, катаракта протекает с разной интенсивностью. Большинство пациентов вполне могут ждать несколько лет без сильного ухудшения зрения, однако есть и те, кто ждать не может.

"Мы призываем всех стоящих в очереди на операцию пациентов время от времени посещать своего окулиста. В случае, если глазное давление повышается и глаза начинают болеть, мы примем пациента как больного с острой формой", — пояснила Лагановска.

При этом профессор признала, что сейчас на оплачиваемые государством операции записано огромное число людей — например, если человек запишется сегодня, перед ним в очереди будет около 70 000 людей. Таким образом, в очереди на операцию у человека может уйти несколько лет. На данный момент государство в месяц оплачивает проведение 600 операций.