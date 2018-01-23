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Латвия заняла 59-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. В прошлом году наша страна занимала 60-ю строчку.

Всего эксперты оценивали 80 стран мира по девяти ключевым критериям, среди которых - историческое наследие, социальная сфера, культура, туризм, инновации, темпы роста экономики, лояльность к бизнесу, уровень жизни населения и место на мировой арене.

При составлении рейтинга учитывались девять различных критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.

По привлекательности для путешествий Латвия заняла 60-е место, по качеству жизни — 44-е, по влиятельности на мировой арене Латвия находится на предпоследнем, 79-м месте, по открытости бизнеса — на 48-м. В прошлом году в этой категории Латвия стояла на 33 месте. Самую высокую оценку Латвия заняла в сфере уважении права собственности, гендерных прав, прав человека, заботе об окружающей среде, свободе вероисповедания, 29-е место.

Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла Швейцария. Качество жизни, социальная защищенность и открытость для бизнеса в этой стране получили оценки выше девяти баллов. Недостаточный авторитет в мировой политике и отсутствие значимого исторического наследия не помешали Швейцарии выйти в лидеры.

В первую десятку вошли Канада, Германия, Великобритания, Япония, а также Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды.

Россия заняла 26-е место. При этом по критерию влияния в мире Россия получила вторую позицию, уступив лишь США.

Замыкают список из 80 стран Сербия (78-е место), Ангола (79-е место) и Алжир (80-е место).

Рейтинг был подготовлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом Пенсильвании. В его основу лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 стран.