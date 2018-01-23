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По техническим причинам в настоящее время не работает государственный портал электронных услуг www.latvija.lv.

Как сообщает в твиттере Государственное агентство регионального развития, по техническим причинам не доступны также система электронных закупок eis.gov.lv, порталы Geolatvija.lv и Tapis.gov.lv.

В системе электронного декларирования Службы госдоходов невозможна аутентификация через latvija.lv.

Жители не могут подключиться также к системе электронного здравоохранения.

Представитель агентства Кристап Пределис сообщил, что над устранением перебоев работают специалисты, но пока трудно прогнозировать, сколько это займет времени. Он также отметил, что подозрений в кибератаке пока нет.