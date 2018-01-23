По техническим причинам не работают несколько госпорталов э-услуг (7)
Общество | 23 января 2018 года, 11:59
По техническим причинам в настоящее время не работает государственный портал электронных услуг www.latvija.lv.
Как сообщает в твиттере Государственное агентство регионального развития, по техническим причинам не доступны также система электронных закупок eis.gov.lv, порталы Geolatvija.lv и Tapis.gov.lv.
В системе электронного декларирования Службы госдоходов невозможна аутентификация через latvija.lv.
Жители не могут подключиться также к системе электронного здравоохранения.
Представитель агентства Кристап Пределис сообщил, что над устранением перебоев работают специалисты, но пока трудно прогнозировать, сколько это займет времени. Он также отметил, что подозрений в кибератаке пока нет.
Жаль только что об жадности этой компании тут не напишут