По техническим причинам не работают несколько госпорталов э-услуг (7)

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Общество | 23 января 2018 года, 11:59

По техническим причинам в настоящее время не работает государственный портал электронных услуг www.latvija.lv.

Как сообщает в твиттере Государственное агентство регионального развития, по техническим причинам не доступны также система электронных закупок eis.gov.lv, порталы Geolatvija.lv и Tapis.gov.lv.

В системе электронного декларирования Службы госдоходов невозможна аутентификация через latvija.lv.

Жители не могут подключиться также к системе электронного здравоохранения.

Представитель агентства Кристап Пределис сообщил, что над устранением перебоев работают специалисты, но пока трудно прогнозировать, сколько это займет времени. Он также отметил, что подозрений в кибератаке пока нет.

Комментарии 7
Владимир Варзилов3 часа назад
Ну так электричество подорожало. Как сказали в компании balticom
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Владимир Варзилов Facebook3 часа назад
Понимаю. Что в bakticon клиентов считают за лохов. Интересно их отношение к судьям. Интересно кто они

Жаль только что об жадности этой компании тут не напишут
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Alex1 час назад
Вах ! Местный "апокалипсис" ! А мне подумалось ,коль латыши всё "лучшее" копируют с фашингтона, может и саботаж устроили по подобию дерьмократов в сша ? Оптика "замёрзла" ? Точно,опять русские хакеры "завалили" сайты...
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