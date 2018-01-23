Ушаков назвал реформу образования "ошибкой и провокацией правительства" (6)

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Общество | 23 января 2018 года, 14:51

Одобренная Кабинетом министров реформа образования является ошибкой правительства Латвии и представляет собой политическую провокацию. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал мэр Риги Нил Ушаков.

"Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны", - написал политик.

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По его словам, в этой ситуации защитить права нацменьшинств можно только путем введения программы дополнительных консультаций.

"В этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году. Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет это мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим", - указал Ушаков.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 6
Платон26 минут назад
Действительно , решение кабинета министров было предсказуемо . Дополнительные занятия , конечно , будут большим подспорьем . Кто захочет быть умным , тот им станет . Не понятно почему Европа не реагирует на такие явные нарушения ?
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??????2 минуты назад
Но вроде бы организовывать митинги , пикеты и другие методы воздействия взяла на себя Жданок вместе с РСЛ , или опять сдулись? А как же петиции в ЕС ? ЦС выразила своё отношение , проголосовав против , а дальше - Ваша работа , раз провозгласили себя " защитниками" русского мира.
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а побороться10 минут назад
с этой провокацией и ошибкой партия Согласие не пробовала? Что то не припомню организованных этой партией митингов.протестов,петицией, депутаты этой партии старые маразматики 70-75 лет или зажравшиеся с 20летним стажем сидения в сейме, приклеились намертво к кормушкам вместе с единством и ему подобных партий, работу надо менять каждые 7 лет. а депутаты только два созыва и вон на грядки с грибами
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