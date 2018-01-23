Общество |

Одобренная Кабинетом министров реформа образования является ошибкой правительства Латвии и представляет собой политическую провокацию. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал мэр Риги Нил Ушаков.

"Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны", - написал политик.

По его словам, в этой ситуации защитить права нацменьшинств можно только путем введения программы дополнительных консультаций.

"В этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году. Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет это мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим", - указал Ушаков.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.