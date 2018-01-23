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Латвия по-прежнему придерживается позиции, согласно которой участие стран Евросоюза (ЕС) в любых мероприятиях по перемещению беженцев осуществляется исключительно на добровольной основе. Об этом пишет nra.lv .

Сегодня правительство рассмотрело информационный доклад Министерства внутренних дел (МВД) о предстоящем на этой неделе в Болгарии неформальном совещании министров юстиции и внутренних дел стран ЕС, на котором будет обсуждаться миграционная политика Европы.

В докладе говорится, что миграционный кризис 2015 года доказал необходимость всеобъемлющего подхода во избежание подобных ситуаций в будущем. Чтобы по возможности лучше справиться с задачами, укреплены агентства ЕС, создаются новые системы информтехнологий. Продолжается работа над правовыми актами в сфере приема беженцев.

Латвия согласна с тем, что реформа общеевропейской системы убежища является важным элементом обеспечения всеобъемлющего подхода к миграции, содействия стойкости ЕС к кризисам и эффективного управления миграционным потоком.

Содействие сотрудничеству и укрепление обмена информацией на национальном уровне и на уровне ЕС - один из элементов, которому следует уделить усиленное внимание также в контексте интегрированного управления границами.

Поэтому Латвия поддерживает мероприятия, способствующие единому пониманию и подходу в различных аспектах, связанных с управлением границами.

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